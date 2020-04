ARTES Renault fait don de 1 million de dinars au profit du Fonds 1818

Fidèle à ses fondamentaux de responsabilité sociétale et à ses engagements citoyens, la Société ARTES Renault du Groupe Mzabi se joint à l’élan de solidarité nationale pour appuyer les efforts du gouvernement tunisien dans sa lutte contre la pandémie du coronavirus.

Cette contribution s’inscrit dans la volonté du Groupe Mzabi de soutenir rigoureusement l’enjeu de santé publique porté par tous les intervenants, corps médical, paramédical et les forces de l’ordre qui font preuve de résilience et de dévouement pour que la Tunisie et les Tunisiens surmontent cette épreuve.

Et c’est Mustapha Ben Hatira, directeur général de la société ARTES Renault qui a remis le chèque d’un million de dinars à Badreddine Gouchai, chef du Bureau de Poste de l’Espace Tunis Montplaisir.

Vive la Tunisie !

Ensemble, demain sera meilleur !