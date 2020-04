Covid-19 : Tunisie Telecom lance la plateforme Men Dari et augmente sa bande passante

En phase avec les mesures de confinement imposées par l’Etat, l’opérateur historique, Tunisie Telecom a organisé, ce lundi 30 mars 2020 un point de presse en ligne, pour annoncer l’ensemble des mesures prises pour accompagner les Tunisiens durant la période de crise liée au Covid -19.

La visioconférence a permis d’exposer la panoplie d’offres et de services offerte par Tunisie Telecom en cette période de confinement aux citoyens Tunisiens, à travers le lancement de la nouvelle plateforme intitulée Men Dari. S’attachant à sa responsabilité sociétale, l’opérateur national a lancé sa nouvelle plateforme pour répondre aux besoins de tous les Tunisiens d’une manière simple et efficace, en étant accessible via le code USSD*190#.

Plusieurs services sont offerts à travers cette plateforme, notamment, les recharges en ligne, les services SOS, le paiement de facture.

Cette plateforme offre également la gratuité et un accès illimité pour les sites e-learning, dont, la liste a été établie en collaboration avec les ministères de tutelle. Ainsi, tous les étudiants pourront bénéficier des plateformes mis à leur disposition par leurs universités en toute gratuité et sans la moindre contrainte. Tunisie Telecom a fait part de sa disposition à inclure tout site d’enseignement à distance approuvé par le ministère.

Dans son intervention, le Président directeur général par intérim de Tunisie Telecom, Khalil Laâbidi a abordé un point crucial durant cette période, notamment, les problématiques liées à la saturation du réseau internet. Il a indiqué, dans ce contexte, que l’opérateur continue sans cesse de renforcer son infrastructure mobile et fixe pour satisfaire la demande croissante des internautes. Il a rappelé à cet effet que Tunisie Telecom a augmenté ces derniers jours sa bande passante internationale à plus de 350 Gbs, soit une augmentation de l’ordre de 22% de la bande passante internationale. D’ailleurs, cette augmentation a engendré une amélioration considérable de la vitesse de navigation.

Il a souligné que Tunisie Telecom a suivi de près la campagne lancée sur les réseaux sociaux « Sayyeb l’internet », appelant l’opérateur à fournir l’internet gratuitement et en illimité à tous les internautes qui sont dans l’obligation de rester chez eux. « Le fait de fournir gratuitement l’internet à tous les usagers impactera la qualité de la connexion. Le seul souci de l’opérateur national étant de garantir une bonne qualité de l’internet à tous les usagers sur tout le territoire national », a précisé le PDG par intérim de Tunisie Telecom.

Cette campagne ainsi que tous les investissements effectués par Tunisie Telecom témoignent de son implication sans faille dans les actions menées à l’échelle nationale pour endiguer la propagation du coronavirus.

L’opérateur contribue à l’effort national de sensibilisation du citoyen quant à l'importance de rester chez soi et au respect des procédures et mesures de confinement afin de préserver sa sécurité et celle de ses proches ainsi que celle de tous les Tunisiens, et diminuer de la sorte le risque de transmission du coronavirus.

S.H