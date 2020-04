LAMT dénonce la fuite dun homme daffaires et de son épouse de lisolement obligatoire

L’Association des magistrats tunisiens (AMT) a dénoncé, ce lundi 30 mars 2020, les dépassements concernant le fuite d’un homme d’affaires et de son épouse de l’isolement obligatoire depuis le 22 mars 2020, sans qu’aucune mesure judiciaire ne soit prise à leur encontre, d’autant plus que certaines informations indiquent que le couple aurait pris la fuite suite à l’intervention d’un député.

L’AMT a considéré que ce dépassement est d’une extrême gravité pour la santé générale des habitants de Sousse et de Nabeul, ajoutant que cette affaire constitue une violation du principe de l’égalité face à la justice et incite à la rébellion et au non-respect des lois et des mesures de l’isolement obligatoire.

L’association a, donc, appelé les ministres de la Santé et de l’Intérieur à ouvrir les enquêtes administratives nécessaires pour déterminer les responsables. Elle a, également, appelé le ministère public près du tribunal de première instance de Sousse 1 d’user de toutes ses prérogatives en collaboration avec toutes les parties prenantes, pour exécuter les avis de recherche contre les deux personnes en question et de parachever les procédures de poursuites judiciaires contre toutes les personnes impliquées dans cette affaire.

L’AMT a, également, appelé à tenir informée l’opinion publique des péripéties de cette affaire.

S.H