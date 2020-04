Mohamed Abbou na pas été limogé et na pas été mis au frigo

Un décret du chef du gouvernement paru au dernier Journal officiel, et rendu public ce lundi 30 mars 2020, mentionne la suppression du ministère de la Fonction publique. Aussitôt la toile s’est emballée pour dire que Mohamed Abbou a été limogé de ses fonctions et que toutes ses prérogatives ont été prises par le chef du gouvernement. Y en a même qui rigolent pour dire que cette fois c’est le ministère qui a démissionné de Abbou en allusion à sa démission, du même poste, en 2012. Tout ceci est faux et Mohamed Abbou est bien à son poste.

Ce à quoi il faut faire attention, qualité peu présente chez les adversaires d’Attayar, c’est que Mohamed Abbou n’est pas ministre de la Fonction publique, mais ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption. Il porte, de surcroit, le prestigieux titre de ministre d’Etat. Dès lors, le ministère en tant que tel doit disparaitre de la composition gouvernementale régie par la loi. Il s’agit d’une régularisation d’une situation administrative loin d’être une première. Mohamed Abbou reste donc bien à sa place et il est déterminé à le rester cette fois, avec l’appui total d’Elyes Fakhfakh.

R.B.H