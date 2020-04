Intigo : Bassem Bouguerra appelle le chef du gouvernement à intervenir !

Le fondateur de « Intigo » Bassem Bouguerra, a adressé, ce lundi 30 mars 2020, une correspondance au chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, pour lui faire part de l’agression dont a été victime l'un des chauffeurs des taxis scooter et qui a été arrêté par la suite.

Bassem Bouguerra a assuré dans sa correspondance que sa startup a suspendu ses services de transport des personnes depuis la décision de confinement total en Tunisie. Il a ajouté que la société a décidé de se lancer dans le service de livraisons urgentes durant cette période de crise, notamment pour les personnes placées en auto-isolement, les hôpitaux et des aides pour les familles nécessiteuses.

Dans ce contexte, il précise que la société a réussi à obtenir les autorisations nécessaires de la part des ministères de tutelle. Pourtant, les chauffeurs d’Intigo souffrent des intimidations et agressions quotidiennes des forces de sécurité. Bassem Bouguerra a ajouté que la dernière en date fût celle du chauffeur Marouen Riahi tabassé par des policiers. « Cependant, après avoir été contacté à deux reprises par le ministère de l’Intérieur pour récupérer ses papiers, nous avons été surpris par son arrestation. Il a été obligé de signer un PV de détention et il est passé de victime de torture à accusé de perturbation et de propagation de fausses informations ».

Au final, Bassem Bouguerra a appelé le chef du gouvernement à intervenir d’urgence pour résoudre ce conflit qui menace les individus et les biens au quotidien.

