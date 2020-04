Kaïs Saïed et Elyes Fakhfakh : la reprise des cours dépendra de lévolution de la situation sanitaire

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi 30 mars 2020, le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh au palais de Carthage.

La réunion a porté sur la reprise des cours dans les institutions scolaires et la prise en charge des citoyens qui se trouvent dans une situation précaire, dans ce contexte de crise sanitaire causée par le Covid-19.

Le chef de l’Etat et le chef du gouvernement ont convenu que la reprise des cours sera tributaire de l’évolution de la situation sanitaire.

Kaïs Saïed a ensuite donné ses recommandations de veiller à ce que les Tunisiens soient rapidement et efficacement pris en charge, et surtout les personnes les plus vulnérables.

Rappelons que la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et jusqu’au 4 avril.

M.B.Z