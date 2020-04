Covid-19 : lUIB annonce de nouveaux dons et initiatives au profit du secteur de la santé

Fidèle à son engagement sociétal, l'Union Internationale de Banques (UIB) réitère son soutien au ministère de la Santé via l’annonce de plusieurs nouvelles initiatives outre un premier don de 1,2 million de dinars (MD), un don supplémentaire de 10 MD, la mise à disposition au public de son application «Don by UIB» et des mesures exceptionnelles au profit de ses clients.

C’est dans ce cadre que le ministre de la Santé Abdellatif Mekki a reçu, ce lundi 30 mars 2020, le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi, le président du conseil d’administration de la banque Kamel Néji et son directeur général Mondher Ghazali ainsi que le représentant du syndicat de base de la banque, pour parler justement des moyens à mettre en œuvre pour soutenir le ministère dans ses efforts de lutte contre la pandémie du Covid-19.

A cette occasion, l’UIB a annoncé l’ouverture d’une ligne de financement de 100 MD, renouvelable sur trois ans, pour financer des projets et initiatives dans le domaine des industries liées au secteur de la santé, ce qui permettra d’épauler les efforts de l’Etat de mise à niveau du secteur.

Par ailleurs, la banque a annoncé la réservation d’une enveloppe de 10 MD dans le cadre d’une sicar pour des projets innovants dans le domaine de la santé.

D’autre part, l’UIB accordera chaque année un don de 100.000 à 200.000 dinars pour soutenir l'effort scientifique médical dans le domaine de la recherche liée à la prévention des épidémies.

Autre indication, la Fondation Solidarité & Innovation by UIB a fait don de 700.000 dinars et les agents et cadres de la banque feront don d’une journée de travail.

Le chargé d'information de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) Ghassen Ksibi a précisé, dans un post Facebook, le jour même, que l’UIB financera l’acquisition de 24 respirateurs artificiels.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 312 cas sur un total de 3.305 dépistages réalisés. A la date du 28 mars, 34 cas étaient positifs sur 536 analyses effectuées la veille. Ils ont été placés en quarantaine. Sur 18.305 personnes placées en auto-isolation, 12.177 ont fini leur quarantaine et 6.128 autres sont toujours sous observation.

Il y a 21 gouvernorats touchés. Pour les hospitalisés, on a enregistré 1 rétablissement et 8 décès (3 Sfax, 1 Sousse, 1 l'Ariana, 1 le Kef, 1 Mahdia et 1 Tataouine).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et jusqu'au 4 avril 2020.

Tous nos articles sur le Coronavirus (covid-19) en Tunisie

I.N