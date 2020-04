Mabrouk Korchid : je suis le premier à défendre la liberté dexpression !

L’élu Tahya Tounes, Mabrouk Korchid, était l’invité ce lundi 30 mars 2020, d’Elyes Gharbi sur Mosaïque FM.

Mabrouk Korchid est revenu sur la polémique suscitée par le projet de loi qu’il avait soumis pour lutter contre les fake news.

Le député a souligné que le projet de loi en question avait été élaboré avant la crise du Covid-19 et qu’il a fini par le retirer d’abord suite à la réaction négative de l’ordre national des avocats de Tunisie et ensuite après la campagne menée à son encontre sur les réseaux.

M. Korchid a estimé que son projet de loi ne comporte pas de problème de fond et qu’il n’a pas été écrit pour protéger les politiciens.

« Le problème des fake news et de la diffamation est devenu une plaie. Pour ce qui est des députés, j’ai toujours appelé à la levée de l’immunité quand un élu transgresse la loi mais cela est un autre sujet qui doit aussi être débattu. Maintenant, pour ce qui est des députés qui se sont retirés, ils ont sans doute cédé à la pression de la campagne hostile menée sur Facebook mais ils sont libres » a-t-il poursuivi.

Le député a ajouté qu’il a fait un pas en arrière et mis le projet de loi en stand-by le temps que la crise sanitaire soit passée. « Si le projet de loi doit être retravaillé et mûri, oui pourquoi pas. De là à dire que je suis contre la liberté d’expression, je suis le premier à la défendre, je suis juste contre les fake news et la diffamation car leurs impacts peuvent être désastreux et d’ailleurs les plus grandes démocraties du monde luttent contre ces fléaux » a-t-il ajouté.

Mabrouk Korchid avait présenté une initiative législative « à examiner d’urgence » visant à la moralisation de la vie politique et sociale à travers l’amendement des articles 245 et 247 du Code pénal.

Le député a expliqué dans sa correspondance adressée au bureau de l’assemblée que cette initiative fera face au crime électronique, en ce qui concerne la diffamation et la propagation des fakes news.

Mabrouk Korchid, ajoute que les fakes news menacent la démocratie en Tunisie, soulignant que cette initiative doit être examinée dans l’urgence, tenant compte du fait qu’elle soit liée aux élections et que les municipales sont prévues en 2021. Or, toute loi s’y référant doit être promulguée un an à l’avance.

Ce projet de loi a créé une vive polémique car il a été jugé liberticide et inopportun.

