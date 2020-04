Covid-19 : Fakhfakh soucieux du parachèvement de l'année scolaire et universitaire

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a présidé, ce lundi 30 mars 2020, une séance de travail ministérielle consacrée aux préparatifs en cours pour le parachèvement de l'année scolaire et universitaire, le temps de finir le confinement sanitaire général qui risque d’être prolongé.

Dans ce cadre, les ministres de l'Education, de l'Enseignement supérieur ainsi que de la Formation professionnelle et de l'Emploi ont présenté au chef du gouvernement plusieurs propositions, dans le cas de poursuite des cours virtuellement ou par les chaines de télévision, pour éviter une insuffisance des cours englobant le programme de l’année et permettre à chaque élève ou étudiant d’avoir les acquis et connaissances nécessaires. Ils ont aussi présenté à M. Fakhfakh une synthèse des rencontres réalisées par chaque ministère avec les partenaires sociaux et les experts sur les meilleurs moyens d’achever l’année scolaire et universitaire en cours.

A cette occasion, le chef du gouvernement a assuré que le parachèvement de l’année scolaire et universitaire se fera dans le respect du principe de l’équité entre tous. Il a souligné, dans ce contexte, la nécessité d’organiser les examens nationaux dans les meilleures conditions sanitaires, sécuritaires et sociales.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et jusqu'au 4 avril 2020.

I.N