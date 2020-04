Covid-19 : des citoyens bravent l'interdiction de se rassembler pour manifester !

Des citoyens se sont rassemblés à La Mnihla pour protester en incendiant des pneus et bravant l’interdiction des autorités.

Les manifestants réclament les aides de l’Etat qui tardent à venir. D’autres évoquent un manque de tout, outre celui des vivres.

Plusieurs ont affirmé : «Le coronavirus est mieux, on meurt de faim. Laissez-nous travailler, au moins on aura de quoi manger», certains évoquant leurs parents, d’autres leurs enfants.

« Je veux juste donner à manger à mes enfants, je ne vais même pas payer le loyer ! », a soutenu une femme qui explique qu’elle est seule à les élever sans soutien.

Certains ont fustigé à l’adresse des forces de sécurité : «Ils ne peuvent pas comprendre, ils ont un salaire à la fin du mois, ils ne meurent pas de faim».

Un homme a expliqué que sa femme en enceinte souffre depuis une semaine et tente de joindre l’hôpital Charles Nicole mais sans effet, il serait réservé au covid-19 mais on ne réoriente pas sa femme à un autre service.

Les habitants estiment que des aides sont parvenues à des quartiers voisins mais pas à eux.

Les forces de l’ordre ont tenté de contenir les manifestants mais en vain. Un responsable a tenté de calmer les protestataires : «le ministre parlera ce soir à la télévision, il vous expliquera comment recevoir les aides»

Rappelons que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 312 cas sur un total de 3.305 dépistages réalisés. A la date du 28 mars, 34 cas étaient positifs sur 536 analyses effectuées la veille. Ils ont été placés en quarantaine. Sur 18.305 personnes placées en auto-isolation, 12.177 ont fini leur quarantaine et 6.128 autres sont toujours sous observation.

Il y a 21 gouvernorats touchés. Pour les hospitalisés, on a enregistré 1 rétablissement et 8 décès (3 Sfax, 1 Sousse, 1 Ariana, 1 Le Kef, 1 Mahdia et 1 Tataouine).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et jusqu'au 4 avril 2020.

I.N