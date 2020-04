Les trois opérateurs offrent un accès gratuit aux plateformes denseignement à distance

Le ministère des Technologies de la communication et de la transformation numérique, a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi 30 mars 2020, que les élèves et étudiants peuvent avoir un accès gratuit aux plateformes d'enseignement à distance via les réseaux mobiles des trois opérateurs, Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange.

Le ministère des TIC a salué la coopération des trois opérateurs, appelant les utilisateurs du réseau internet à plus de «solidarité numérique » et à une utilisation plus responsable pour permettre aux élèves et aux étudiants, dans toutes les régions, de pouvoir suivre leurs cours à distance.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait assuré qu’il n’y aura ni d’année blanche, ni passage automatique des classes.

Il a incité les enseignants et les étudiants à poursuivre la communication à distance durant la période de confinement et du couvre-feu, soulignant qu’il œuvre à la généralisation de l’accès gratuit aux plateformes numériques dans les universités et à trouver les solutions adaptées aux étudiants qui ne peuvent pas accéder à ces plateformes, faute de réseau.

Rappelons que la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et jusqu'au 4 avril 2020.

M.B.Z