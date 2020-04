La Steg procède à des coupures d'électricité sur les hôtels

La pandémie du covid-19 a frappé de plein fouet l’économie tunisienne qui est presque à l’arrêt. Personne n’y est préparé et des chefs d’entreprises se sont retrouvés du jour au lendemain à l’arrêt avec des salaires et des charges à payer sans revenus.

Le matin même Hichem Elloumi, vice-président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) expliquait que sans aide, les entreprises ne pourront pas faire face à l’actuelle crise, surtout si le confinement se prolonge.

Le témoignage, d’un acteur d’un des secteurs les plus touchés et qui sera sûrement parmi les plus sinistrés : le tourisme, est édifiant. A noter que le témoignage est celui d’un hôtelier, dont l’établissement n’a pas de problème d’habitude et dont les affaires marchent bien.

Mouna Allani Ben Halima, membre du bureau exécutif de la FTH et PDG de l'hôtel La Badira à Hammamet, raconte ainsi, dans un post Facebook une "Journée ordinaire d’un hôtel fermé et asphyxié par l’Etat".

«La STEG est passée vendredi à l’hôtel pour couper l’électricité. L’agent m’a dit qu’il fallait que je paie et qu’habituellement «j’étais un bon payeur». Je lui ai dit que la compta était fermée et que j’allais essayer de retrouver le chèque et le leur faire parvenir cet après-midi...

J’ai très peu de trésorerie et je veux la consacrer exclusivement aux salaires. Il nous faut payer les salaires de mars avril et très probablement mai ! Je ne vois pas de reprise avant la fin du ramadan dans le meilleur des cas pour le tourisme. Je pense que la situation n’est pas différente de celle de la plupart des hôteliers. J’ai envoyé mon financier avec un chèque représentant 25% de la facture pour établir un échéancier. Réponse de la Steg Nabeul : Niet. Aucun échéancier n’est possible. Il faut payer toutes les factures dues sinon on coupe l’électricité demain (samedi !). Même si l’hôtel est fermé j’ai besoin d’électricité car j’ai énormément de stock de valeur dans les chambres froides et congélateurs, j’en ai également besoin pour les caméras de surveillance et la centrale de détection incendie.

Ce matin ils viennent de couper l’électricité pour La Badira et pour tous les hôtels de Hammamet. Au lieu d’accepter une partie et rééchelonner le reste, la Steg préfère ne rien recevoir du tout.

Quant au gouvernement, au lieu de prioriser les salaires, il préfère que la Steg soit payée !!! (Plusieurs ministres ainsi que le gouverneur ont été informés depuis vendredi et n’ont rien fait !)

Voilà un Etat qui déteste ses entreprises. Erra7ma lé. Je ne sais quoi faire, payer mes équipes ou payer le reste ? C’est quoi la priorité de ce gouvernement ? N’est-ce pas le social ? Ils veulent des émeutes ? Un soulèvement de tous ces salariés dont les entreprises ne pourront pas payer les salaires ? Je veux juste comprendre !», indique-t-elle.

Le chef du gouvernement avait annoncé des mesures pour 2,5 milliards de dinars pour aider les entreprises. Plusieurs parties ont promis des dons pour un montant dépassant les 2,5 milliards de dinars. L’Etat pourrait les utiliser pour épargner aux entreprises de devoir payer pendant le confinement fisc, CNSS, Steg, Sonde … et se concentrer sur l’essentiel payer leurs employés et relancer leurs activités à la fin du confinement. Il est à noter que l'Etat a requisitionné unc ertain nombre d'hôtels pour y abriter les personnes en confinement sanitaire obligatoire.

Rappelons que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 312 cas sur un total de 3.305 dépistages réalisés. A la date du 28 mars, 34 cas étaient positifs sur 536 analyses effectuées la veille. Ils ont été placés en quarantaine. Sur 18.305 personnes placées en auto-isolation, 12.177 ont fini leur quarantaine et 6.128 autres sont toujours sous observation.

Il y a 21 gouvernorats touchés. Pour les hospitalisés, on a enregistré 1 rétablissement et 8 décès (3 Sfax, 1 Sousse, 1 Ariana, 1 Le Kef, 1 Mahdia et 1 Tataouine).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et jusqu'au 4 avril 2020.

Tous nos articles sur le Coronavirus (covid-19) en Tunisie

I.N.