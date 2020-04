Les marchés de gros désormais ouverts tout au long de la semaine

Désormais les marchés de gros, y compris les marchés aux poissons, seront ouverts tous les jours de la semaine sur l'ensemble du territoire, à l'exception des jours de repos habituels, a annoncé le ministère du Commerce.

La décision prend effet à partir du mardi 31 mars 2020. Ainsi, les marchés de gros retrouvent un rythme de travail habituel alors qu'à cause du confinement sanitaire général, ils devaient avoir une activité 3 jours par semaine seulement : l’actuelle disposition annulant celle du 25 mars courant.

Le ministère du Commerce rappelle à tous les commerçants, tous les intervenants sur ces marchés ainsi que les administrations de tutelle, la nécessité de respecter strictement les règles de santé et de sécurité et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation du covid-19.

Depuis quelques jours, un manque d’approvisionnement de certaines denrées alimentaires a été constaté, une situation qui s’est accentuée après la décision d’ouvrir les marchés de gros uniquement 3 jours par semaine. En outre, alors que la situation sanitaire du pays est précaire et devant une application stricte du confinement général sanitaire, un encombrement a été constaté aux points d’approvisionnement marchés et commerces, à cause de ce manque.

Rappelons que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 312 cas sur un total de 3.305 dépistages réalisés. A la date du 28 mars, 34 cas étaient positifs sur 536 analyses effectuées la veille. Ils ont été placés en quarantaine. Sur 18.305 personnes placées en auto-isolation, 12.177 ont fini leur quarantaine et 6.128 autres sont toujours sous observation.

Il y a 21 gouvernorats touchés. Pour les hospitalisés, on a enregistré 1 rétablissement et 8 décès (3 Sfax, 1 Sousse, 1 Ariana, 1 Le Kef, 1 Mahdia et 1 Tataouine).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et jusqu'au 4 avril 2020.

Tous nos articles sur le Coronavirus (covid-19) en Tunisie

I.N