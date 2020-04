Hichem Elloumi : le prolongement du confinement sera problématique pour la pérennité des entreprises

Sans aide, les entreprises ne pourront pas faire face à l’actuelle crise, surtout si le confinement se prolonge. C’est globalement ce qui ressort de l’interview accordée ce lundi 30 mars 2020 par Hichem Elloumi, vice-président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), à Hamza Belloumi dans l'émission La Matinale sur Shems FM.

«C’est une crise mondiale étouffante et grave, une pandémie. Tous les pays en souffrent, notamment notre premier partenaire économique l’Union européenne. La priorité des priorités est la santé du citoyen. Ce qui doit se passer se passera, nous prenons nos responsabilités. Ceci dit, le chef du gouvernement a annoncé un ensemble de mesures avec un ensemble d’objectifs : qu’aucun Tunisien ne reste dans le besoin, qu’on ne perde aucun emploi et qu’on préserve le tissu économique du pays.

Or, des centaines de milliers d’employés sont actuellement à l’arrêt et il faut trouver des solutions. Le chef du gouvernement a annoncé des mesures positives mais l’application n’a pas encore commencé : il y a des lois et textes applicatifs qui doivent être publiés et il y a un manque de coordination entre les structures de l’Etat, notamment en ce qui concerne la circulation des personnes, les autorisations d’activité, …», a expliqué M. Elloumi.

Et d’ajouter : «Le confinement sanitaire général était pour deux semaines au départ et on est en train de comprendre qu’il pourra être prolongé. Certes, la priorité est la santé du citoyen mais il faut étudier les problématiques que vivent les entreprises ainsi que celles vécues par les citoyens et les employés. La plus grande problématique que vivent actuellement les entreprises c’est l’arrêt de leurs revenus ou d’une grande partie.

La priorité est de payer les employés, sauf que si la période de confinement est prolongée ça va devenir problématique, ça va devenir un chômage technique. On n’a pas vu une solution de la part du gouvernement. On évoque la préparation d’un décret, avec lequel on devra une indemnité accordée une seule fois à ceux qui sont mis chômage technique : on évoque un montant de 200 dinars quelques soit le salaire».

Hichem Elloumi appelle l’Etat à soutenir les entreprises notamment en rééchelonnant les dettes fiscales et sociales. Et de rappeler que le secteur privé emploie 2 millions de personnes et que des centaines de milliers d'entre elles pourront se retrouver en chômage technique, ce qui est une catastrophe en soi.

«Nous avons joué notre rôle, en fournissant le nécessaire sur le marché en termes de nourriture, de produits ménagers et de produits sanitaires. On a joué notre rôle sociétal et fait des dons au 1818 mais aussi directement aux hôpitaux et aux personnes défavorisées. On réclame le respect !», a-t-il martelé. En outre, il a demandé de permettre l’activité des secteurs vitaux mais aussi des secteurs liés ainsi que des sociétés exportatrices mais le tout en prenant l’engagement de protéger les employés.

I.N