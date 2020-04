Mabrouk Korchid retire son projet de loi polémique

L’élu Tahya Tounes, Mabrouk Korchid, a annoncé, tard dans la soirée du 29 mars 2020, qu’il allait retirer le projet de loi qu’il avait soumis pour lutter contre les Fake news. Il a néanmoins déclaré qu’il « travaillerait dessus » après la crise du coronavirus.

Dans son post Facebbok, l’élu explique qu’il reste convaincu de l’utilité de cette loi et qu’elle ne cible pas les libertés individuelles. Il reste également convaincu de la nécessité pour le pays de réguler « le plus dangereux des secteurs qui touchent à la vie quotidienne et qui est le secteur des réseaux sociaux ».

L’avis négatif de l’ordre national des avocats de Tunisie semble également avoir été décisif dans la décision de Mabrouk Korchid.

S.F