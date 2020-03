Lambassade de Tunisie à Abidjan soutient les Tunisiens bloqués en Côte dIvoire

18 tunisiens sont en ce moment bloqués en Côte d’Ivoire, c’est ce que nous a confirmé ce mercredi 25 mars 2020, l’ambassadeur de Tunisie à Abidjan, Nawfel Labidi.

Contacté par Business News, M. Labidi a précisé que les Tunisiens qui sont actuellement à Abidjan sont pour certains arrivés d’autres pays dont le Togo, la Sierra Leone et le Burkina Faso. 28 autres Tunisiens, arrivés en Côte d’Ivoire pour des missions ponctuelles sont également bloqués dans le pays.

L’ambassadeur a souligné que les contacts se poursuivent avec les autorités tunisiennes compétentes pour assurer le rapatriement des ressortissants tunisiens. Il a affirmé qu’un homme d’affaires tunisien, PDG d’une société opérant notamment en Côte d’Ivoire s’est engagé à prendre en charge les dépenses, logement et nourriture des personnes coincées, en cas de difficulté et sur leur demande. Une résidence privée a été mise à la disposition des personnes n’ayant plus les moyens de se loger.

Nawfel Labidi a réitéré l’engagement de l’ambassade à prendre en charge les Tunisiens bloqués à Abidjan le temps que les autorités tunisiennes mettent en place la procédure de rapatriement, précisant que l’ambassade de Tunisie à Abidjan est en train de lister les noms des ressortissants tunisiens qui souhaitent quitter la Côte d’Ivoire et de transmettre cette liste actualisée au ministère tunisien des Affaires étrangères.

7270 Tunisiens ont été rapatriés de nombreux pays étrangers depuis le 14 mars. Le responsable du bureau de l’information et de la communication au département des Affaires étrangères, Bouraoui Limam, a affirmé dans une déclaration accordée aujourd’hui à la TAP, que la Tunisie poursuit ses efforts pour rapatrier ses ressortissants bloqués à l’étranger. Il a ajouté que la tâche est d’autant plus complexe que les Tunisiens sont éparpillés dans plusieurs pays, parfois en petits groupes et que nombre de ces pays ont fermé leurs frontières terrestres, aériennes et maritimes.

Rappelons que par mesure de sécurité et afin d'éviter la propagation du Covid-19 en Tunisie, tous les Tunisiens arrivant de pays étrangers sont soumis à un confinement systématique pour une période de 14 jours.

La Tunisie a annoncé aujourd'hui 59 nouveaux cas d'infection au Covid-19 portant le nombre à173 cas, sur un total de 1.454 dépistages réalisés.





M.B.Z