La Tunisie annonce 59 nouveaux cas de contamination au covid-19

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 173 cas, sur un total de 1.454 dépistages réalisés. A la date du 24 mars courant, 59 cas étaient positifs sur 229 analyses effectuées le même jour. C’est ce qu’a annoncé Le ministre de la Santé Abdellatif Mekki lors d’une conférence de presse ce mercredi 25 mars 2020.

«La contamination communautaire a commencé, vu que le nombre de cas de contagion locale est devenu plus important que celui des cas importés», a affirmé M. Mekki.

Le ministre a fustigé le comportement des Tunisiens et le non-respect de l’auto-isolement. Il a fait remarquer que le taux de contamination est en train d’augmenter, 59 cas sur 229 analyses, ce qui démontre la non-efficacité des mesures décidées à cause du non-respect des règles de l’auto-isolement.

«Où nous allons ?», s’est interrogé Abdellatif Mekki en affirmant que «la situation sera difficile, si on ne respecte pas le confinement et l’auto-isolement» et si les Tunisiens n’adoptent pas un «comportement rationnel».

Si on respecte les dispositions mises en place, il estime que «la contagion sera maitrisée à un taux de 95%» et «pourra sauver ceux qui seront contaminés».

Ceci dit, il a soutenu qu’«on est loin du taux qui peut nous sauver de la contagion».

Et de marteler : «Nous sommes mobilisés, l’ensemble du ministère de la Santé et des soignants, mais le non-respect va se répercuter sur la qualité de la prise en charge».

Le dispatching des contaminés par gouvernorat est comme suit :

Tunis 48 cas

Ariana 31 cas

Ben Arous 17 cas

Medenine 12 cas

Tataouine 6 cas

Sousse 13 cas

Monastir 13 cas

Sfax 7 cas

Kébili 5 cas

Bizerte 4 cas

Gabès4 cas

Manouba 3cas

Mehdia 3 cas

Kairouan 2 cas

Nabeul 2 cas

Zaghouan 2 cas

Gafsa 1 cas

Il y a 17 gouvernorats touchés. Pour les hospitalisés, on a enregistré 1 rétablissement et 5 décès (1 Sfax, 1 Sousse, 1 Ariana, 1 Kef et 1 Mehdia). A noter que les contaminés ont été placés en quarantaine. A la date du 24 mars courant, sur 17.557 personnes en auto-isolation, 6.120 ont fini leur quarantaine et 11.437 autres sont toujours sous observation.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et jusqu'au 4 avril 2020.

