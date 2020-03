Chokri Hammouda : si les Tunisiens respectent les consignes, nous vaincrons lépidémie en deux mois

Le directeur général des soins de santé de base au ministère de la Santé, Chokri Hammouda, a indiqué, ce mercredi 25 mars 2020, dans une déclaration accordée à Express Fm, que la contagion horizontale signifie la propagation de la maladie d’un individu à un autre sans identifier le cas à l’origine de la propagation du virus (un cas importé).

«Ce phénomène révèle que plusieurs cas ne sont pas encore identifiés…. dans ce genre de situation, on doit redéfinir le processus de la lutte contre la pandémie et prendre des mesures plus strictes » déclare-t-il

Il a fait savoir que le ministère de la Santé œuvre pour fournir, à l’instar des pays développés, aux hôpitaux les moyens et les médicaments nécessaires pour soigner les patients contaminés par le coronavirus.

« Comme on le dit dans le jargon des footballeurs, le match n’a pas encore commencé… si les Tunisiens respectent rigoureusement les consignes, le coronavirus disparaitra après deux mois. Sinon la durée augmentera » a-t-il affirmé.

La Tunisie enregistre actuellement 114 cas et 4 décès, selon le bilan au 24 mars 2020. La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et jusqu’au 4 avril.

I.M