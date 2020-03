Covid-19 : le suivi des procédures de soutien aux entreprises, objet de la rencontre Majoul- Yaiche

Le ministre des Finances Mohamed Nizar Yaiche a reçu, ce mercredi matin 25 mars 2020 au siège du ministère, le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) Samir Majoul.

La rencontre a porté sur le suivi des procédures de soutien aux entreprises touchées par la propagation du Covid-19 et leur mise en pratique ainsi que sur les avancées des travaux du comité de direction et de vigilance qui a été mis en place au niveau du ministère des Finances à cet effet.

A cette occasion, le ministre a affirmé la volonté du ministère de mettre en place tous les dispositifs et mécanismes nécessaires à la mise en œuvre des mesures annoncées au niveau économique et social, en coordination permanente avec les structures intervenantes afin de préserver les emplois, les moyens de subsistance des familles tunisiennes, de réduire les charges qui pèsent sur elles en cette période, de préserver le tissu économique et de soutenir les entreprises productives.

Il a indiqué que le ministère continue d'écouter les acteurs économiques et d'interagir avec leurs besoins de manière à permettre de trouver des solutions rapides et à dépasser la crise actuelle avec moins de préjudices. Le ministère continue aussi de soutenir les efforts orientés vers l'aspect social en coordination avec le ministère des Affaires sociales.

Pour sa part, M. Majoul a salué l'ensemble des mesures financières et fiscales décidées pour soutenir les entreprises dans les circonstances difficiles qu'elles traversent actuellement. Il a souligné l'importance de continuer à les épauler étant l'un des moteurs de la croissance et considérant leur contribution dans la création de richesse et d'emplois.

I.N

