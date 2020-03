Najla Cherif Hamdi : la pharmacie centrale dispose dun stock de chloroquine suffisant

La DG de Sanofi Tunisie et Libye Najla Cherif Hamdi est revenue sur la disponibilité de la chloroquine en Tunisie.

Dans une interview accordée ce mercredi 25 mars 2020 à l'émission Expresso de Wassim Ben Larbi sur Express FM, Mme Cherif Hamdi a précisé qu’on parle plutôt d’hydroxychloroquine et que le médicament existe depuis de longues années. C’est un médicament utilisé pour le traitement du paludisme et qui est parfois pris en prévention par certaines personnes lors de voyages en Afrique.

«Aujourd’hui, il y a des essais cliniques qui sont effectués partout dans le monde et certains parlent, en particulier le professeur et infectiologue français Didier Raoult, de résultats très positifs. Nous attendons la fin des essais cliniques. Entre-temps, il y a pas mal de pays qui ont souhaité utiliser le médicament pour soigner les personnes contre le Covid-19», a-t-il indiqué.

Et de noter qu’il y a deux médicaments produits par Sanofi : le Nivaquine et le Plaquénil.

Najla Cherif Hamdi a expliqué : «Ils étaient disponibles dans les pharmacies et étaient utilisés par plusieurs patients. Mais dès l’annonce du professeur Raoult, il y a eu une rupture de stock dans les pharmacies. Les deux médicaments sont disponibles dans la pharmacie centrale et je demande à ceux qui n’ont de prescription de ne pas en acheter».

Elle a soutenu que «la pharmacie centrale a toute une stratégie pour la gestion de son stock actuel». Et de marteler qu’«on a un stock suffisant» et qu’«il y a un arrivage prévu à la fin du mois» –NDLR qui sera acheminé de Croissy le 26 du mois courant– et une autre cargaison qui est prévue pour début avril, mis avril maximum.

«Il y a une grande demande à l’échelle internationale, on essaie d’avoir notre stock et on a un retour de la part du groupe Sanofi pour avoir au fur et à mesure le stock demandé car il doit satisfaire tout le monde», a affirmé la DG.

I.N





