Lhôpital Abderrahmen Mami accueillera exclusivement les patients Covid+

La pneumologue et ancienne ministre de la Santé, Samira Meraï, a annoncé, lors de son intervention ce mardi 24 mars 2020, sur Nessma TV, que l’hôpital Abderrahmen Mami, fermera demain ses portes et que les patients qui y sont hospitalisés seront transférés aux hôpitaux de La Rabta, Charles Nicolle et La Marsa.

Samira Meraï a précisé que l’hôpital Abderrahmen Mami, qui a une capacité d’accueil de 220 à 250 patients, sera dédié aux patients infectés par le Covid-19.

« L’hôpital dispose de 20 lits de réanimation. Cette épidémie nécessite de rationaliser les moyens dont nous disposons et de concentrer les malades à un seul endroit. L’urgence de l’hôpital de l’Ariana seront donc fermés et les patients testés Covid+ dans les autres hôpitaux y seront transférés. Le personnel médical, paramédical et même les ouvriers seront réquisitionnés pendant 14 jours à l’hôpital et ne rentreront pas chez eux. Nous avons mis tout un système pour qu’ils n’aient pas de contact avec leurs familles », a-t-elle ajouté.

M.B.Z

Tous nos articles sur le Coronavirus en Tunisie (Covid-19)