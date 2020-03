La présidence du gouvernement soumet lactivation de larticle 70 à lARP

Le conseil ministériel, présidé par le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, s’est réuni, ce mardi 24 mars 2020, à Dar Dhiafa pour examiner les développements de la stratégie sanitaire pour lutter contre le coronavirus Covid-19 et limiter sa propagation.

Dans ce contexte, le conseil ministériel a examiné le plan d’activation de la commission nationale permanente pour éviter et lutter contre les catastrophes, qui sera le cadre unifié pour diriger toutes les opérations de la gestion de crise et coordonner avec les commissions régionales.

D’autre part, le conseil a insisté sur la priorité absolue concernant l’équipement du personnel médical et le renforcement des stocks des produits de base, outre la nécessité d’organiser davantage les dispositifs de l’auto-isolement.

Le conseil ministériel a adopté une série de projets de lois, dont, la soumission à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) d'un projet de loi pour activer l’article 70 de la Constitution pour permettre au chef du gouvernement de promulguer des décrets lois, après avoir apporté les modifications nécessaires et limiter son domaine d’intervention.

Le conseil ministériel a, également, décidé de soumettre au Parlement un projet de loi portant approbation d'un emprunt obligataire émis par la Banque Centrale de Tunisie sur le marché international au profit de l'Etat tunisien.

Outre l’approbation d’un projet de décret gouvernemental portant sur la suppression du ministère de la Fonction publique, la modernisation de l'administration et des politiques publiques, et des organismes y afférents, ainsi qu’un autre décret gouvernement concernant la création du ministère de l'Energie, des Mines et de la Transition énergétique, et ses structures annexes.

S.H