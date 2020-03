La Fédération des directeurs de journaux appelle à suspendre lédition des journaux papier

Le chef du gouvernement a reçu, lundi 23 mars 2020, le président de la Fédération tunisienne des directeurs de journaux (FTDJ), Taïeb Zahar pour évoquer la situation actuelle du secteur de la presse écrite et électronique, qui a été touché par la propagation du Covid-19

Selon un communiqué rendu public par la FTDJ, la rencontre a été l’occasion d’examiner les différentes solutions pour surmonter la crise que traverse le secteur de la presse écrite et électronique de manière à permettre à toutes les institutions de poursuivre leurs activités et de contribuer efficacement à informer, orienter et sensibiliser le public pour prévenir la propagation du coronavirus.

L’instance de direction de la Fédération tunisienne des directeurs de journaux conseille aux directeurs de journaux de suspendre, à partir du 23 mars 2020, l’impression et l’édition et la distribution de leurs éditions en format papier. Ces mesures visent à éviter tous les risques et protéger les travailleurs du secteur tout en leur permettant de travailler à distance à travers les sites Web et ce, face à la propagation de l’épidémie, conformément aux mesures prises par le président de la République et le chef du gouvernement relatives au couvre-feu et le confinement général et compte tenu des difficultés opérationnelles rencontrées en termes de réalisation, impression et distribution des journaux papiers.

I.M