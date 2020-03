Covid-19 : le personnel du service de réanimation dun hôpital à Sfax éventuellement contaminé

Une partie du personnel du service de réanimation de l’hôpital universitaire Habib Bourguiba à Sfax pourrait être contaminée par le covid-19. C’est ce qu’a affirmé le directeur régional de la santé à Sfax, Ali Ayadi, dans une déclaration à Mosaïque FM ce mardi 24 mars 2020, en attendant la sortie des résultats des analyses.

«Nous sommes prêts à tous les scénarios et la prise en charge se passera dans de bonnes conditions selon la stratégie nationale qui sera mise en place par le ministère de la Santé», a-t-il soutenu.

M. Ayadi a précisé que certains d’entre eux ont décidé de se mettre en auto isolement, le temps qu’arrive le résultat des analyses. Il a souligné l’importance de l’application du confinement sanitaire général pour se prémunir de cette pandémie, sinon pour lui ce genre d’incident va se reproduire vu le manque de moyens de protection pour le personnel médical.

Une personne infectée au covid-19 a été prise en charge au service de réanimation, sans prévenir le personnel médical d’une possible contamination. Il a été traité comme un patient normal, ce qui a débouché sur cet incident fâcheux. D’où la grogne du personnel médical et paramédical qui enfle dans tous les hôpitaux et en particulier à Sfax.

Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux montant la colère du personnel soignant, qui se trouve quotidiennement devant le danger sans moyens de se prémunir et face à des citoyens qui violent l’auto-isolement et le confinement, mettant en danger leurs vies mais surtout celles des autes sans aucune considération.

