Marzouk-Arkab : accélération de la ratification du contrat relatif à lapprovisionnent en gaz algérien

L’accélération de la ratification du nouveau contrat relatif à l’approvisionnent en gaz algérien, qui fournit les 2/3 de la consommation tunisienne et qui devra se prolonger sur 10 ans (2020-2030), a été au cœur de la discussion téléphonique qui s’est tenue ce lundi 23 mars 2020 entre le ministre tunisien de l’Energie et des Mines Mongi Marzouk et son homologue algérien Mohamed Arkab. C’est ce qu’a indiqué M. Markouk dans un post Facebook aujourd'hui.

La conversation a également concerné le renforcement de la coopération entre les deux pays, en cette période de crise sanitaire internationale avec la propagation du Covid-19 et les probables répercussions économiques sur les deux pays.

Les deux hommes ont aussi évoqué la question de la coopération dans la production et la distribution de l’électricité entre la Tunisie, l’Algérie, le Maroc et la Libye, pour pouvoir faire face aux pics de consommation. Il était aussi question d’étudier le meilleur moyen de fournir la Libye en électricité, avec la proposition de plusieurs idées de projets, dont la création d’une grande station d’électricité à la Skhira, dont la production sera destinée à la Libye dans une première période.

L’entretien a aussi englobé la poursuite des échanges de compétences et des concertations à propos de projets d’énergie renouvelable sur lesquels misent les deux pays dans la prochaine période pour réaliser la transition énergétique.

