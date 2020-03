Intensification des forces militaires déployées sur le territoire

Sur ordre du président de la République, Kaïs Saïed, le commandant suprême des forces armées, un plus grand nombre de forces militaires seront déployées sur tout le territoire de la République tunisienne, indique ce lundi 23 mars 2020 un communiqué de la présidence.

Le communiqué précise que les patrouilles seront intensifiées et que des points sécuritaires et militaires seront mis en place en tous lieux, dans le but de maintenir la sécurité, de lutter contre tous les abus et d'exhorter les citoyens à rester chez eux et à respecter les mesures mises en place par l’Etat pour éviter les rassemblements et mouvements injustifiés.

M.B.Z