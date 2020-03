Confinement - Les contrats dassurance auto arrivés à échéance prolongés

Les sociétés d’assurances assureront un service minimum à partir du 23 mars 2020, mais la majorité de leurs personnels respecteront le confinement. Ceci dit, pas de panique, pour les contrats d’assurances véhicules qui atteignent l’échéance à partir du 22 mars courant, la validité sera prolongée de 7 jours après la fin de confinement annoncé par les autorités.

C’est ce qu’a annoncé la Fédération tunisienne des sociétés d'assurances (Ftusa) dans un communiqué daté de cette même date et signé son président Habib Ben Hassine.

Pour les autres services et contrats, la Ftusa appelle les assurés à contacter les services centraux des sociétés d’assurances ou leurs agences, via les moyens de communication à distance (téléphone, web, courrier électronique, réseaux sociaux, etc.).

