ARP : Hichem Ben Ahmed suggère le vote à distance

Le député Tahya Tounes, Hichem Ben Ahmed a publié un statut, ce dimanche 22 mars 2020, suggérant le travail à distance pour le bureau de l’Assemblée et le vote à distance par visioconférence à partir de la réunion plénière du mardi 24 mars 2020, afin de respecter les consignes de confinement général, tout en répondant aux nécessités de travail législatif urgent qui s’imposent à nous en cette période particulière

« Les moyens techniques existent et il est aisé de mettre en œuvre ces réunions et votes virtuels en liaison avec l’agence nationale de certification électronique ANCE. Il est important en cette période critique que le travail législatif de notre assemblée ne s’interrompe pas. Pour cela nous devons protéger notre institution en protégeant ses fonctionnaires et ses dizaines d’élus (venant de toutes les régions du pays), en évitant de les réunir dans une même salle pendant des heures pour rentrer ensuite dans leurs régions et être peut-être une source de contamination.

D’autres assemblées à l’étranger ont vu certains de leurs députés être atteints du virus. Apprenons de leurs erreurs et évitons ce risque majeur de propagation grâce à la visioconférence et au vote à distance », indique Hichem Ben Ahmen.

Il a, également, ajouté qu'« en tant qu’élus nous devons montrer l’exemple. Les citoyens l’ont fait avant nous ce dimanche en faisant preuve d’un grand sens civique et en respectant spontanément les consignes de confinement. Comment réagiront-ils en voyant leurs élus traiter ces consignes de cette manière ? En tant que membres de l’ARP nous sommes mobilisés 24 heures sur 24 afin de continuer notre travail dans les conditions d’urgence et d’efficacité que les circonstances actuelles exigent de nous. Nous contribuerons, c’est notre mission à l’effort de l’Etat et des tunisiens afin de sortir rapidement de cette mauvaise période ».

S.H