Décret présidentiel limitant le rassemblement de plus de trois personnes

La président de la République a émis, ce dimanche 22 mars 2020, un décret présidentiel limitant la circulation et les rassemblements sur tout le territoire tunisien en dehors des horaires du couvre-feu déjà décrété depuis le 18 mars 2020.

La présidence de la République explique que le décret présidentiel stipule l’interdiction de la circulation des personnes et des véhicules en dehors des horaires du couvre-feu. Seuls les besoins essentiels et les urgences médicales sont exemptés de cette mesure. D’autre part, le décret interdit les rassemblements de plus de trois personnes dans les voies et les places publiques.

Toujours selon la présidence de République, les besoins essentiels seront déterminés par décret gouvernemental, tout comme les moyens et les dispositions permettant d’assurer la continuité des services publics.

Rappelons que le président de la République a déjà décrété le couvre-feu sur tout le territoire tunisien depuis le 18 mars de 18h à 6h, et ce, comme mesure pour prévenir la propagation du coronavirus Covid-19. Cette mesure a été complétée par le confinement général, qui entre en vigueur à partir d’aujourd’hui et se poursuit jusqu’au 4 avril 2020.

Tout ce dispositif coïncide avec le passage à la phase 3 de l’épidémie et l’apparition de certains foyers de contamination.

S.H