LUtica salue les premières mesures économiques du gouvernement

L’Utica a rendu public un communiqué, ce dimanche 22 mars 2020, saluant les mesures économiques et sociales annoncées par le chef du gouvernement.

La centrale patronale a espéré que ces mesures puissent être appliquées avec souplesse et dans les meilleures conditions et qu’elles concernent tous les artisans, les professionnels du transport, l’artisanat, les prestataires de service, les entreprises individuelles et les PME.

L’Utica a, également, rappelé que le capital humain demeure sa priorité absolue, assurant que les entreprises veilleront au paiement des salaires de leurs fonctionnaires et d’éviter au maximum le recours au chômage technique.

Par ailleurs, l'organisation a tenu à féliciter les entreprises ayant fait des dons pour faire face à cette épidémie, soulignant que la période actuelle requiert plus que jamais une véritable union nationale.

S.H