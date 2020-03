Le ministère du Développement met en place des équipes réduites

Le ministère du Développement de l'Investissement et de la Coopération internationale a annoncé, dans un communiqué publié hier, samedi 21 mars 2020, que sa direction ainsi que les institutions affiliées continueront de travailler avec une équipe réduite vu les consignes de sécurité fixées par l’Etat dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.

Il a ainsi été décidé de soumettre les agents et cadres du ministère à la quarantaine générale imposée :

Pour l’Agence pour la promotion des investissements étrangers ( FIPA ) et l'Autorité tunisienne de l'investissement ( TIA ) : après l'envoi d’une correspondance et des données adéquates pour informer les investisseurs nationaux et étrangers des moyens de communication et d'assistance en cas de besoin.

) L’institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives ( ITCEQ )

) L'Institut national de la statistique ( INS ) : la quarantaine concerne tous les cadres et les agents, à l'exception d'un certain nombre d'enquêteurs sur le terrain (leur liste nominale a été établie) pour couvrir 24 gouvernorats qui poursuivront leur travail en respectant les consignes de sécurité afin de garantir la publication de l'indice des prix et de protéger les citoyens contre le monopole.

L’Office de développement du Sud

L’Office de développement du Nord-Ouest

L’office de développement du Centre-Ouest

Les agents et cadres de la direction centrale du ministère seront soumis au confinement général à l’exception d’une équipe restreinte dont la liste nominative a été fixée et qui auront la charge de poursuivre la collecte de fonds externes et assurer le paiement des salaires des ouvriers de chantiers.

Tous les cadres et agents exclus de la quarantaine seront contactés directement et munis de permis spéciaux, garantissant leur facilité de mouvement pendant cette période, précise le ministère.

