Covid-19 : vers la mise en place de plateformes numériques pour lenseignement

Le ministre de l’Education, Mohamed Hamdi et le ministre des Technologies de la communication et de l'Economie numérique, Mohamed Fadhel Kraïem, ont présidé, le samedi 21 mars 2020, une réunion interactive par vidéo-conférence, qui a été suivie par le syndicat des chaînes de télévision privées, des représentants des cadres des deux ministères et des équipes de travail à distance.

La réunion a examiné le plan pratique, les mécanismes et les solutions technologiques, logistiques et pédagogiques pour activer les plateformes numériques du ministère de l’Education et les moyens susceptibles de les développer. Cela permettra de présenter du contenu, des cours et des services numériques aux élèves et aux enseignants durant cette période.

Il a, également été question de préparer et diffuser des cours télévisés du troisième trimestre des classes terminales (6ème année primaire, 9ème année de base et baccalauréat) pour préparer les examiner nationaux. Les responsables réunis ont assuré que ces cours ne peuvent en aucun cas représenter une alternative aux cours en classe et ne peuvent être pris en considération pour les évaluations.

D’autre part, les responsables ont entamé les préparatifs logistiques, pédagogiques et juridiques pour le lancement d’une chaîne de télévision éducative et de présenter ce projet à la présidence du gouvernement.

Les deux ministres ont mis l’accent sur l’importance de cette orientation pour la mise en place de solutions permettant de faire face à la situation actuelle du pays et l’habilitation du système éducatif et ce, dans le cadre de la coopération entre les structures des deux départements.

S.H