Confinement - Liste officielle des services maintenus

Le ministère de l’Industrie et des PME a annoncé, dimanche 22 mars 2020, des mesures exceptionnelles pour la poursuite des activités des entreprises industrielles qui assurent l’approvisionnement du pays en matière de première nécessité et notamment alimentaire, pharmaceutique, sanitaire et de propreté. L’objectif est d’assurer un service minimum lors de cette période de confinement en prévention de la propagation du covid-19

Ainsi et après concertation avec les différents services du ministère, les services suivant seront garantis :

Le contrôle technique lors de l’import

Les services du guichet unique au ministère

Certains services en relation avec l’alimentaire, le sanitaire et le technique

La mise en place d'une application de communication à distance via smartphone ou PC

Les services de gardiennage et de nettoyage

