Covid-19 : les nouveaux horaires de travail des officines de détail

Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a décidé, ce mercredi 18 mars 2020, après concertation avec le syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie, de fixer les horaires d’ouverture et de fermeture des officines de détail. Cette décision a été prise sur la base du Plan National de lutte contre la dissémination du Covid-19 et afin de garantir une disponibilité optimale et une dispensation sécurisée du médicament aux citoyens.

Dans son communiqué, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a indiqué les nouveaux horaires d’ouverture et de fermeture des officines de détail. Ils se présentent comme suit :

-Du lundi au samedi :

Officine catégorie « A »: 8h30 jusqu’à 16h00

Officine catégorie « B »: 16h00 jusqu’à 8h30

-Dimanche et jours fériés:

Officine catégorie « A » de garde: 8h30 jusqu’à 16h00

Officine catégorie « B »: 16h00 jusqu’à 8h30

I.M