Covid-19: saisie de masques, de gants et de gels hydro-alcooliques

La crise due au Covid-19 est au centre des préoccupations des Tunisiens, une opportunité pour les spéculateurs qui ont trouvé une nouvelle niche afin de profiter de la détresse des citoyens en s’accaparant de produits qui sont devenus du jour au lendemain de première nécessité, pandémie oblige !

C’est dans ce cadre que les équipes de contrôle économique, relevant du ministère du Commerce traquent les personnes qui profitent de la situation. Ainsi du 1er mars jusqu’à ce 17 mars courant, ces unités ont saisi plus de 90.000 masques sanitaires, 125.000 gants et 2.700 flocons de gels hydro-alcooliques qui étaient stockés le temps que leurs prix augmentent à cause de la hausse de la demande.

Idem pour certains produits subventionnés, où ces mêmes unités ont saisi plus de 100 tonnes de semoule et 5.000 litres d’huile végétale, indique le ministère du Commerce dans un communiqué publié ce mardi 17 mars 2020.

En outre, les équipes de contrôle ont remarqué, depuis la mise en place des mesures restrictives interdisant l’usage de verres dans les cafés, une hausse des prix des gobelets et ont donc saisi 185.000 verres en papier.

Plus de 700 PV, dont 34 contre des pharmacies qui n’ont pas respecté le prix fixé du gel hydro-alcoolique, ont été rédigés depuis début mars. Les PV rédigés depuis le début d’année ont atteint 7.000.

I.N