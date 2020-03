Covid-19 : lUGTT apporte son soutien aux patrons

L'Union générale tunisienne du travail (UGTT) a décidé, ce mardi 17 mars 2020, de faire un don d’une journée de travail au profit des hôpitaux publics pour les aider à lutter contre le Covid-19. A cet effet, un fonds a été créé et sera supervisé par un comité composé de représentants de la Cour des comptes, l’Instance d'accès à l'information, les organisations participantes, le ministère des Finances, le ministère de la Santé et l'Instance nationale de lutte contre la corruption.

Selon un communiqué rendu public, l’UGTT a appelé le gouvernement à prendre des mesures en faveur des institutions privées ainsi que leurs employés pour alléger la pression provoquée par la crise sanitaire. Elle a appelé aussi les propriétaires des institutions à soutenir le dialogue social et se concerter avec la partie syndicale pour prendre les décisions nécessaires et ce, conformément aux recommandations de la commission supérieure mixte qui se tiendra ce soir.

La centrale syndicale a également appelé le gouvernement à prendre des mesures plus sérieuses au profit des travailleurs du secteur privé et des secteurs fragiles tels que les cafés, les restaurants et autres menacés de chômage, en garantissant leurs salaires et leurs droits y compris le maintien de la couverture sociale pendant cette crise.

Dans ce sens, l'UGTT a renouvelé son appel à éviter la panique en insistant sur l’importance de la vigilance et le respect des mesures préventives et les instructions des structures de santé. En outre, elle a appelé les ministères, les administrations et les institutions publiques et privées à fournir tous les équipements nécessaires pour se prévenir du Covid-19.

Toujours selon le communiqué, l’UGTT a appelé les structures gouvernementales à renforcer leur communication avec la communauté tunisienne à l'étranger. Elle a également appelé les Tunisiens de retour des zones touchées par la pandémie à respecter toutes les mesures préventives.

I.M