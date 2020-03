Lingénieur du son Faouzi Thabet nest plus

L’ingénieur du son et fondateur de la maison de production Ulysson, Faouzi Thabet, est décédé ce mardi 17 mars 2020.

Faouzi Thabet était pionnier dans son domaine. Il a débuté sa carrière professionnelle en 1976 et a travaillé sur plus de 50 longs métrages tunisiens et étrangers. Il était aussi enseignant à l’ISAMM (Institut national des Arts Multimédias) à Tunis.

Un vibrant hommage lui a été rendu ce matin par la nouvelle ministre de la Culture, Chiraz Laâtiri, qui a vanté les qualités professionnelle mais aussi humaines du défunt. L'ensemble de la profession pleure un professionnel et un pionnier.

Paix à son âme.