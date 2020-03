Photo du jour : Les Tunisiens ne sont pas rassurés !

Le discours fait par le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, dans la soirée du 16 mars 2020 n’a pas rassuré les Tunisiens. Pour preuve, au matin du 17 mars, des queues se sont formées à l’entrée des grandes surfaces.

Les Tunisiens se livrent depuis quelques jours à une véritable ruée sur les denrées essentielles et achètent de grandes quantités de pâtes, farine, huile, etc. Les grandes surfaces assurent, pour leur part, qu’aucune pénurie n’est à craindre et que les étals seront régulièrement réapprovisionnés.

Le fait qu'une telle file se soit formée est dû à la décision de la direction de ne laisser entrer les clients que par groupes distincts. L'objectif est d'éviter au maximum qu'il y ait une foule à l'intérieur du magasin.

S.F