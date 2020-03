Samir Majoul : la Tunisie na pas les moyens de faire lautruche

« Nous n’opposerons jamais un argument économique à une décision nationale qui vise à sauver des vies humaines » a affirmé le président de l’Utica, Samir Majoul, dans un post partagé ce lundi 16 mars 2020 sur les réseaux sociaux.

Samir Majoul a toutefois tenu à souligner que la Tunisie « n’a pas les moyens de faire l’autruche » et « qu’il y va de l’emploi du pouvoir d’achat, de la pérennité de notre tissu économique, et de la paix sociale».

« Des décisions radicales sont à prendre très vite, à l’instar de tous les pays du monde, quelles que soient leur taille et leurs moyens, et c’est le moment ou jamais de briser des tabous qui ont trop duré, et qui ont trop longtemps freiné l’emploi et la création de richesses dans notre pays. Nous avons aujourd’hui lundi, dès 7h du matin, porté cette voix du bons sens et de l’audace au ministre des Finances, puis au chef du gouvernement, et enfin au Président de la République en fin d’après-midi » a poursuivi le président de la centrale patronnale.

Notant « un parfait alignement de point de vue avec l’UGTT », Samir Majoul a précisé que des concertations sont menées avec la Banque Centrale, l’ARP, ainsi que les bailleurs de fonds internationaux.

Il a évoqué la cellule de crise conjointe mise en place aujourd’hui même entre l’Utica et le ministère des Finances qui a soumis ses propositions, ayant pour vocation de répondre à la situation de trésorerie et de liquidité, à l’Etat.

Ces propositions explique Majoul visent à éloigner tout risque systémique, protéger les TPE-PME et secteurs stratégiques, afin de garder le tissu économique tunisiens et ses emplois intacts pour la reprise.

« Ces mesures doivent être reçues avec l’esprit de l’union et une efficacité et rapidité exemplaires dans leur réalisation. Personne ne pourra dire on ne savait pas, et notre pays ne peut plus se permettre du trop peu...trop tard » a enfin souligné le président de l’Utica.

« Les bonnes décisions économiques et financières que nous prendrons aujourd’hui, détermineront la situation sociale dans quelques mois, et inversement » a-t-il conclu.

M.B.Z