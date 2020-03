Tunis-Fermeture des marchés hebdomadaires et du parc du Belvédère

La mairesse de Tunis, Souad Abderrahim, a annoncé ce lundi 16 mars 2020, un certain nombre de mesures mises en place par la municipalité pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Souad Abderrahim a ainsi annoncé la fermeture des marchés hebdomadaires, des salles de jeux, de quelques espaces publics de loisirs et de sport dont le parc du Belvédère. Elle a souligné que les marchés quotidiens seront maintenus avec néanmoins un renforcement des contrôles pour éviter tout rassemblement important des clients.

« Nous avons également décidé de réduire le nombre des personnes qui assistent à la signature de contrats de mariage ou encore à des funérailles et la fermeture de tous les bains maures et le renforcement des contrôles aux alentours des hôpitaux et des cliniques. Il va sans dire que le port des gants et la mise à disposition du gel désinfectant est obligatoire dans tous les commerces ouverts et nous ferons preuve de fermeté envers tous les contrevenants » a-t-elle poursuivi.

M.B.Z