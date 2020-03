Rached Ghannouchi : la réunion des présidents des blocs sest transformée en cellule de crise

Le président de l’ARP, Rached Ghannouchi, a affirmé, dans une déclaration accordée aux médias ce lundi 16 mars 2020, que la réunion des présidents des blocs parlementaires qui s’est tenue ce matin, s’est transformée en cellule de crise.

« Nous sommes sortis de cette réunion avec un nombre de propositions pratiques que nous allons soumettre au chef du gouvernement » a précisé Rached Ghannouchi.

Il a expliqué que les propositions vont dans le sens de contenir l’épidémie et de lutter contre la propagation du Covid-19 avec plus d’efficacité. « Il s’agit notamment de la fermeture totale des issues terrestres, maritimes et aériennes qui n’a pas été mise en place avec la rigueur nécessaire dans la mesure où ce virus se propage à travers les personnes et qu’il faut limiter ainsi les déplacements vers le pays. Nous avons également évoqué la possibilité de la mise en place du télétravail pour les travaux de l'Assemblée" a souligné le président de l’ARP qui a estimé que la Tunisie et le monde font face aujourd’hui à une véritable guerre.