Kaïs Saïed reçoit le ministre des Affaires étrangères

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi 16 mars 2020, le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray à Carthage.

La réunion a été l’occasion d’examiner les moyens de développer la coopération avec divers pays dans le but de lutter contre la propagation du Covid-19. Elle a également été consacrée au suivi de la situation des Tunisiens résidant à l'étranger et des Tunisiens qui se sont rendus en mission pour le travail ou pour le tourisme et qui sont bloqués hors des frontières.

Noureddine Erray a déclaré, à l’issue de cette rencontre, avoir informé le chef de l'Etat des efforts entrepris par le ministère des Affaires étrangères en coopération avec les ministères de la Défense nationale, des Transports et de la Logistique, du Tourisme, de la Santé et de l'Intérieur pour aider les Tunisiens bloqués hors des frontières du pays à rentrer en Tunisie. Il a ajouté que la réunion a également porté sur les mesures mises en place par le ministère pour protéger la communauté tunisienne à l'étranger, y compris les représentants de la Tunisie dans diverses missions diplomatiques.

M.B.Z