Chokri Ben Hammouda : il ny aura pas de décision de couvre-feu pour limiter la propagation du Covid-19

Le directeur général des soins de santé de base au ministère de la Santé, Chokri Ben Hammouda, a démenti aujourd’hui, lundi 16 mars 2020, la décision d’un éventuel couvre-feu pour limiter la propagation du Covid-19.

« Cette épidémie risque de se prolonger dans le temps et nous devons prendre les mesures qui s’imposent tout en veillant à protéger notre économie. L’idée d’un couvre-feu n’est pas évoquée en ce moment mais l’heure est à la suppression de tous les déplacements parasites » a expliqué Chokri Ben Hammouda.

« Nous devons faire un compromis et nous adapter pour que l’économie ne s’arrête pas tout en minimisant les déplacements au strict nécessaire. Il y aura des dégâts cela est certain, mais notre façon de faire nous permettra de nous en sortir avec le minimum de dégâts. Nous collaborons avec tous les ministères pour mettre en œuvre autant que possible les cours à distance et le télétravail » a-t-il ajouté.

« Nous sommes en plein art du compromis, nous ne sommes pas encore prêts mais nous nous préparons chaque jour à parer à toutes les éventualités. Nous allons mettre en place l’hospitalisation à domicile pour éviter l’engorgement des hôpitaux et nous allons finaliser la mise en place des lois sur la télémédecine. C’est ainsi que nous nous préparerons à la phase 4. C’est un travail de tous les jours et le but est de réaliser des objectifs quotidiens qui nous permettent de ne pas subir une vague que nous ne pourrons pas affronter » a enfin confié M. Ben Hammouda.

M.B.Z