Nomination de trois nouveaux conseillers auprès du chef du gouvernement

Trois nouveaux conseillers viennent renforcer le staff gouvernemental.

Selon le Jort N°21 du 13 mars 2020, Hédi Dammak, Adnen Ben Youssef et Moez Laâbidi sont nommés conseillers auprès du chef du gouvernement et ceci en vertu respectivement des décrets gouvernementaux N°147-2020 du 12 mars 2020, du décret N°145-2020 du 12 mars 2020 et du décret N°146-2020 du 12 mars 2020.

M. Dammak et M. Ben Youssef ont pris leurs fonctions à partir du 28 février 2020 alors M. Laâbidi à partir du 5 mars courant.

I.N