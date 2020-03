Rapatriement de 69 Tunisiens bloqués à Rome

69 Tunisiens bloqués à Rome (Italie) ont été rapatriés, hier dimanche 15 mars 202, via un avion militaire, qui s’est posé à l’aéroport de Tunis-Carthage. c'est ce qu'a annoncé le ministère du Transport et de la Logistique dans un communiqué.

Le ministre d’Etat du Transport et de la Logistique Anouar Maârouf avait annoncé samedi l’assignation de deux avions militaires pour le rapatriement des Tunisiens qui étaient bloqués dans l’aéroport de Rome, avec la coordination du ministère de la Défense, et ceci après l’arrêt des dessertes vers et de l’Italie, en application des décisions du gouvernement en prévention de la propagation du coronavirus.

Les citoyens rapatriés ont été mis en quarantaine pendant 14 jours, en application des mesures en vigueur contre le covid-19.

I.N



Photo-montage