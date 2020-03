Une réunion d’urgence des chefs de blocs parlementaires doit se tenir le 16 mars 2020 suite à une convocation du président de l’ARP, Rached Ghannouchi.

Selon un communiqué de l’ARP, cette réunion vient dans le cadre des efforts entrepris pour lutter contre le coronavirus (Covid-19) et pour ce que la situation exige comme « unité, travail collectif et vitesse de réaction ».

Une deuxième réunion est prévue le 17 mars du bureau de l’Assemblée durant laquelle le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, présentera la situation générale du pays et les derniers développements.

Ces réunions entrent dans le cadre de la coordination entre l’Assemblée et le gouvernement et pour étudier les initiatives législatives que peut nécessiter la situation nationale, régionale et internationale.

S.F