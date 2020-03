LOrganisation de défense du consommateur appelle à la rationalisation des achats

L’Organisation tunisienne de défense du consommateur (ODC) a appelé, ce jeudi 12 mars 2020, les citoyens à rationaliser leur consommation et à éviter la frénésie de produits de base et médicaments surtout que les produits se trouvent en abondance dans toutes les régions du pays.

Selon un communiqué rendu public, l’ODC a appelé également tous les consommateurs à ne pas suivre les appels à stocker les médicaments et les produits de consommation en grandes quantités. Ceci engendre la perturbation des circuits de distribution, le monopole, la spéculation et la hausse de prix et impacte négativement le pouvoir d’achat.

I.M