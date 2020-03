Hatem Mliki : il ny a pas de bureau politique à Qalb Tounes

Le président démissionnaire du bloc parlementaire de Qalb Tounes et gelé de ses fonctions du parti, Hatem Mliki, était l’invité ce jeudi 12 mars 2020, d’Elyes Gharbi sur Mosaïque FM.

Revenant sur la décision du bureau politique de Qalb Tounes de geler les adhésions de Mliki et de Ridha Charfeddine, tous les deux démissionnaires du parti, le député a répondu en ces termes : « l’un des points que nous avons soulevés concerne le bureau politique, c’est une institution qui n’existe pas encore dans le parti alors nous ne savons pas réellement qui émet ces communiqués de presse. Nous avons demandé à ce qu’il y ait justement un bureau politique ».

Hatem Mliki a souligné que les démissionnaires n’envisagent pas de former un parti ou d’adhérer à un autre bloc ou parti politique.

« La situation est devenue insupportable à Qalb Tounes. Un dirigeant démissionne de son parti quand il estime que ce dernier a dévié des projets qu’il porte ou encore quand il y a désaccord sur la question de l’intérêt national. Nous contestons notamment les relations qu’adopte Qalb Tounes avec Ennahdha, on a commencé par accuser Ennahdha de beaucoup de choses pour nous retrouver après à être défendus par ce parti, où est donc la ligne politique de Qalb Tounes ? Il en est de même pour nos relations avec la présidence de la République envers laquelle nous nous permettons d’émettre des discours incendiaires dans un contexte national des plus sensibles » a-t-il poursuivi.

« Pour ce qui de la présidence du gouvernement c’est pareil, le vote du gouvernement Jamli a connu beaucoup de perturbations, on est passés de la participation au gouvernement à la proposition de noms pour ensuite voter contre le gouvernement. Notre position politique n’était pas claire et il en est de même aujourd’hui. On a promis d’être dans une opposition responsable mais nous votons contre toutes les lois qui servent l’intérêt de la Tunisie et là encore règne la confusion au sein même de notre bloc. Les partis politiques doivent être démocratiques s’ils veulent espérer que le pays le soit » a ajouté Hatem Mliki, soulignant que sa décision n’a rien de personnel contre Nabil Karoui.

Le député a enfin souligné que beaucoup de désaccords minent Qalb Tounes dont un lié notamment au fait que des appels pour lever l’immunité concernent un député du parti. « Quelle image on veut donner si on n’agit pas en parti irréprochable, quand on ne se retire pas avant que toutes les suspicions qui nous concernent soient levées par exemple» a-t-il estimé.

Il a enfin affirmé que les démissionnaires seront prêts à entamer un dialogue sous condition que « la situation change » autrement les mêmes causes auront le même effet…

M.B.Z