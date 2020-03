Seif Eddine Makhlouf déclare avoir porté plainte contre Abir Moussi

Le président de la coalition Al Karama, Seif Eddine Makhlouf, a déclaré, le 12 mars 2020, avoir porté plainte contre la présidente du parti destourien libre (PDL), Abir Moussi.

Dans un post Facebook, M. Makhlouf a porté plainte sur la base de l’article 96 du code pénal. Il précise que la sentence peut atteindre 10 ans d’emprisonnement avec une amende.

Autre fait insolite, M. Makhlouf compte demander à la justice d’ordonner une expertise psychologique et mentale de Abir Moussi à l’hôpital Razi. Il a ajouté que les détails suivraient.

Il est à rappeler que la présidente de PDL a déclaré le 4 mars 2020, qu’elle va porter plainte contre les députés de El Karama à cause de leur discours « takfiriste », prononcé à l’ARP.

Notons que l’article 96 du code pénal dispose qu’il est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende, quiconque use de sa qualité et se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l'administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l'avantage ou de préjudice précités ».

I.M