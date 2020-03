Quen est-il de la diplomate contaminée par le covid-19 ?

Des informations, selon lesquelles une diplomate italienne diagnostiquée positive au coronavirus et qui aurait assisté à un évènement culturel, ont circulé sur les réseaux sociaux et sur certains médias. Cette rumeur a créé une certaine panique et des personnes ont appelé les personnes présentes à l’évènement à faire attention et à se confiner.

Réagissant à ceci, l’ambassade d’Italie en Tunisie l’a démenti l’information concernant la présence à la libraire Mille-Feuilles à la Marsa, le samedi 7 mars, d’une diplomate décrite en tant qu'«italienne porteuse du virus».

Elle appelle les Tunisiens à ne pas être influencés par les fakenews sur la toile.

